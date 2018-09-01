Meksikalı pilot ve hostes 'Kiki' akımına uçakla katıldı

Bir şarkı ile yeni dönemin moda akımı haline gelen "Kiki Challenge" dansı bazen kötü sonuçları da beraberinde getiriyor. Ancak bu kez daha önce hiç görülmemiş bir olay yaşandı.

Meksikalı pilot ve hostes kiki akımına uydu İZLE



UÇAK DA BU AKIMA DAHİL OLDU

"Kiki Challenge" dansını yapmak isteyen Meksikalı pilot Alejandra Manriquez ve hostes, uçağı yavaşlatarak bu akıma dahil oldu.

KISA SÜREDE İLGİ TOPLADI

Daha sonra uçaktan inen kabin görevlilieri, moda akımın dansını yaptı. Pilot ve hostes bu dansı da sosyal medya hesaplarına yükledi. Kısa sürede ilgi toplayan bu görüntüler binlerce kişiye ulaştı.