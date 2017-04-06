Meksikalı uyuşturucu baronuna ömür boyu hapis cezası

ABD'nin başkenti Washington'daki federal mahkeme "El Chapo" (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın eski ortağı 46 yaşındaki Leyva'ya uyuşturucu kaçakçılığı suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesine hükmetti.
529 MİLYON DOLARLIK PARA CEZASI
Leyva aynı zamanda büyük miktarda uyuşturucunun ABD'ye sokulmasıyla ilgili 529 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
ÖZÜR DİLEDİ
Leyva, duruşmada "Beni buraya getiren davranışlarımdan dolayı özür diliyorum." ifadesini kullandı.
Savcılık, Leyva'nın Kuzey Amerika'da şiddet ve korku kampanyasına öncülük ettiğini belirtti.
Öte yandan Leyva'nın eski ortağı Guzman'ın, ABD'de cinayet, kaçakçılık, kara para aklama ve komplo kurma suçlarından yargılanması bekleniyor.