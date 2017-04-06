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Meksikalı uyuşturucu baronuna ömür boyu hapis cezası

Meksikalı eski uyuşturucu baronlarından "Mochomo" lakaplı Alfredo Beltran Leyva, ABD'de ömür boyu hapis cezası aldı.

06.04.2017 - 10:51
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ABD'nin başkenti Washington'daki federal mahkeme "El Chapo" (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın eski ortağı 46 yaşındaki Leyva'ya uyuşturucu kaçakçılığı suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesine hükmetti.

529 MİLYON DOLARLIK PARA CEZASI

Leyva aynı zamanda büyük miktarda uyuşturucunun ABD'ye sokulmasıyla ilgili 529 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Meksikalı uyuşturucu baronuna ömür boyu hapis cezası

ÖZÜR DİLEDİ

Leyva, duruşmada "Beni buraya getiren davranışlarımdan dolayı özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Savcılık, Leyva'nın Kuzey Amerika'da şiddet ve korku kampanyasına öncülük ettiğini belirtti.

Öte yandan Leyva'nın eski ortağı Guzman'ın, ABD'de cinayet, kaçakçılık, kara para aklama ve komplo kurma suçlarından yargılanması bekleniyor.

Meksikalı uyuşturucu baronuna ömür boyu hapis cezası

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