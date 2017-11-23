Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'de 84 yıl sonra önlük giydiler

SBÜ Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sadrettin Pençe ve Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Genel Sekreter Muzaffer Akdoğan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin ile idari personel, akademisyen, öğrenciler ve veliler katıldı.

Rektör Erdöl, üniversitenin İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamı olduğunu söyledi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ 2. ABDÜLHAMİD HAN'IN AZİZ MİRASINA SAHİP ÇIKACAK"

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin açılışından yaklaşık 5 yıl sonra 22 Kasım 1908'de bütçesi oluşturularak resmi bir yapıya kavuşturulan Dişçi Okulu'nun, 28 Ekim 1909'da fiilen eğitime başladığını belirten Erdöl, şunları kaydetti:

"Dişçi Okulu 30 Temmuz 1911'de de ilk mezunlarını vermiştir. 1933 Üniversite Reformu ile Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılarak Haydarpaşa Lisesi'nin kullanımına geçmesinden 82 yıl sonra Sultan Abdülhamid Han'ın başlattığı eğitim hamlesinin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu tarihi hatıraya hürmeten konuya yakın ilgisini çok yakından biliyor ve kendilerine de bu vesileyle bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu külliyeden mezun olacak öğrencilerimiz, 2. Abdülhamid Han'ın aziz mirasına, henüz bıyığı terlemeden Çanakkale Savaşı'na katılarak şehit olan Tıbbiyelilerin kutlu hatırasına,14 Mart 1919'da işgal kuvvetlerine direnerek Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakan meslektaşlarımızın bağımsızlık ruhuna, 15 Temmuz’da verdikleri onurlu mücadeleyle darbenin akamete uğratılmasında öncü rol üstlenen meslektaşlarımızın dik duruşuna sonsuza kadar sahip çıkacaklardır."

"DİŞ HEKİMLİĞİ USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE ÖĞRENİLEN BİR MESLEKTİR"

SBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin, ilk öğrencilerinin "Önlük Giyme Töreni"ni gerçekleştirdikleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

Ailelere seslenen Gültekin, çocuklarının artık kendilerine emanet olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bundan böyle hem mesleki olarak hem de manevi erdemlerle donanmış, etik değerleri içselleştirmiş, ana-babasının, hocalarının ve hastalarının hayır duasını alacak diş hekimleri yetiştirmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte hocalarımıza büyük sorumluluklar düşmektedir. Diş hekimliği usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenilen bir meslektir. Bu çerçevede hocalarımız rol model olarak tüm birikimlerini aktarmaktadır. Amatör ruhla profesyonel olarak çalışan hocalarımızın hepsine candan teşekkür ediyorum. Sizlere gelince sevgili öğrenciler. Artık önlüklerinizi de giyeceksiniz. Bu önlüklerin hakkını vermenizi bekliyoruz. Yeni fakülte olmamızın, ilk öğrencilerimiz olmanın tadını çıkarın, avantajlarını kullanın. Hocalarınızla her daim irtibat halinde olun."

Konuşmaların ardından Rektör Erdöl, üç diş hekimi adayı öğrenciye beyaz önlüğünü giydirdi. Diğer 91 diş hekimi adayına alkışlar eşliğinde hocaları tarafından beyaz önlükleri giydirildi.