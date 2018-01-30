Mektupları yıllarca garajında saklayan postacı yakalandı

İtalya'da, mektupları yıllarca götürmesi gereken adreslere ulaştırmayıp garajında biriktiren postacı, polisler tarafından gözaltına alındı.
Postacının evinin yakınında, üzerinde adreslerin bulunduğu çok sayıda paketin atılmış olduğunu fark eden geri dönüşüm fabrikası çalışanları, olayı polise bildirdi.
8 YILDIR BİRİKTİRİYOR
Polisin incelemesi sonrası 56 yaşındaki postacının 572 kilo ağırlığındaki mektup ve paketleri 2010 yılından beri biriktirdiği saptandı.
ADRESLERE TESLİM EDİLECEK
Vicenza polisi, tüm mektupların geç de olsa gerekli adreslere ulaştırılacağını açıkladı.