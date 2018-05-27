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Mekunu Kasırgası bir sınır kapısını daha kapattı

Yemen'in El-Mehra vilayetinde bulunan ve Umman'a açılan Şahn Sınır Kapısı, Mekunu Kasırgası nedeniyle kapatıldı.

AA | 27.05.2018 - 03:49..
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Yemen'deki Mekunu Kasırgası nedeniyle Umman'a açılan Şahn Sınır Kapısı'nın da kapatıldığı ve Şahn ilçesindeki ailelerin tahliye edildiği bildirildi.

Mekunu Kasırgası bir sınır kapısını daha kapattı

KAPATILAN 3. SINIR KAPISI OLDU

El-Mehra Valisi Racih Bakerit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mekunu Kasırgası'nın beraberinde getirdiği sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Şahn ilçesinde mahsur kalan ailelerin, tahsis edilen bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında bulunan Bakerit, Sarfit Sınır Kapısı'ndan sonra Umman'a açılan Şahn Sınır Kapısı'nın da geçici olarak kapatıldığını kaydetti.

Mekunu Kasırgası nedeniyle dün Yemen-Umman sınırındaki Sarfit Sınır Kapısı'nın kapatıldığı ve çalışanların tahliye edildiği bildirilmişti.

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