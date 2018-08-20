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Melania Trump boşanırsa Slovenya'ya gönderilecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın boşanmak için gün saydığı ve ABD Başkanı'nın eşini Slovenya'ya geri göndermekle tehdit ettiği haberleri gündeme düştü.

Haber Merkezi | 20.08.2018 - 14:34..
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ABD basını son dönemlerde ABD Başkanı Trump'ın eski danışmanı Omarosa Manigault Newman'ın açıklamalarıyla çalkalanıyor. Omarosa şimdi de Trump'ın evliliğini hedef aldı.

Melania Trump boşanırsa Slovenya'ya gönderilecek

TRUMP EŞİNİ TEHDİT EDİYOR

Eski danışman; ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'la arasının iyi olmadığı ve hatta Melania Trump'ın boşanacağı haberleri gündemi sarsan iddialar arasında yer alıyor. Ayrıca Trump'ın Melania trump'ı Slovenya'ya geri yollamkla tehdit ettiğini de açıkladı.

Melania Trump boşanırsa Slovenya'ya gönderilecek

"KİNDAR DONALD"

''Donald, Melania'nın kalıcı Amerikan vatandaşlığı almasına rağmen bunun içinde bir bityeniği varsa gözler önüne serip vatandaşlığı geçersiz hale getirebileceğinin tümüyle bilincinde.'' diyen Omarosa Manigault Newman, ''O kindar bir adam, ondan her şeyi beklerim.'' dedi.

VİZE İÇİN RÜŞVET Mİ

''Ona en büyük aşağılamayı yaşatmaya çalışır ve başkanlık görevindeyken terk ederse, Donald, Melania'yı cezalandırmanın bir yolunu bulur'' diye devam eden eski danışman, ''Mueller soruşturmasıyla ilgili kendisine af çıkarabileceğini söyleyen bir adamdan bahsediyoruz. Vize rüşvetiyle ilgili de kendisine af, başkasına ceza çıkarır'' iddiasında bulundu.

EINSTEIN VİZESİ ALMIŞTI

Eşi Melania'nın eşlik ettiği Donald Trump, kendisine ve Abraham Lincoln'a ait iki İncil'e el basarak başkanlık yemini ederkenEşi Melania'nın eşlik ettiği Donald Trump İncil'e el basarak başkanlık yemini ederken Trump'a kalsa yemin töreninde kendi 'İş Bitirme Sanatı'na el basacaktı İlkin olağanüstü yetenekleri olan kişilere vize veren ve 'Einstein vizesi' diye bilinen de EB-1 programı ile yeşil kart almış olan eski manken Melania, 2006'da ABD vatandaşlılığına geçti. Kendisi doğuştan ABD vatandaşı olmayan ilk first lady.

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