Melania Trump Dublör kullanıyor tartışması

ABD'de Başkan Donald Trump ile First Lady Melania Trump'ın aralarının bozuk olduğu sürekli tartışılıyordu. Tahminler ve teoriler üzerinedn yürütülen bu tartışma bu sefer çok ilginç bir yere geldi. İddiaya göre Melania Trump bir "vücut dublörü" ile yer değiştirdi.

TEORİNİN ADI VÜCUT DUBLÖRÜ

Melania Trump, eşi Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefinde. Ünlü modacıların kendisini giydirmeyi reddetmesiyle başlayan polemikler, First Lady'nin afet bölgesine dev topuklu ayakkabılarla gitmesi ve öğrencilerle buluşmasında bir maaş fiyatına gömlek giymesiyle devam etti.

Bunların hemen arkasına da oyuncu ve komedyen Andrea Wagner Barton'ın Facebook paylaşımı üzerine oldukça popüler hale geldi. O paylaşımda "Melania vücut dublörü mü kullanıyor" sorusu ortaya atıldı.

PAYLAŞIM SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Barton, paylaşımında "Bana mı öyle geliyor yoksa bugünkü konuşmaya sahte bir Melania mı katıldı?" diye sordu. Arkasından gelen reaksiyon da geniş kitlelere yayıldı. On binlerce kez paylaşılan görüntünün ardından komplo teorisi geniş yankı buldu.

Bazı kişiler bu teorinin tamamen bir şakadan ibaret olduğunu belirtirken, bazıları ise kendisini oldukça kaptırdı. Barton'ın paylaşımına yorum yapanlardan biri, "Aman tanrım, bu kesinlikle o değil. Ödüm kopuyor." derken bir diğeri ise, "Bu kesinlikle o değil. Burnundaki sert hatlara bakın. Onun yüzünü çalıştım. Bana kesinlikle o gibi gelmiyor." ifadelerini kullandı.

FİRST LADY'NİN YANINDAKİ KİŞİ

Öte yandan Melania Trump'ın vücut dublörü kullandığına dair iddiayı ortaya atan komplo teorisyenleri, şubat ayından beri First Lady'nin yanında görünen ve Gizli Servis ajanı olduğu düşünülen kişiye dikkat çekiyor.

Kıyafetinden ötürü ajan olduğu düşünülen kadının, Melania Trump'a olan benzerliği de dikkat çekiyor.