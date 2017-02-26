Melania Trump için sınır dışı tespiti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki göçmenlere karşı uyguladığı katı politika dünyanın birçok yerinden sert tepkiler aldı. Yıllardır ABD'de yaşayan binlerce kişi sınır dışı edilirken, bir o kadarının da ABD'ye girişine izin verilmedi. Peki ABD Başkanı Trump'ın eşi, ABD'nin First Lady'si Sloven asıllı Melania Trump, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD'ye gelseydi durumu ne olacaktı?

Associated Press'in bu soruya yanıt aradığı haberinde, Melania Trump'ın 2017 yılında ABD'ye gelmesi durumunda sınır dışı edileceği ve ABD'ye girişinin yasaklanacağı belirtildi.

MELANİA TRUMP 1996'DA ABD'YE GELDİ

AP'nin ele geçirdiği belgelere göre, Melania Trump 1996 yılında ABD'ye turist vizesiyle geldi. ABD'nin First Lady'si çalışması yasak olmasına karşın, geldikten sonra ülkede modellik yaparak para kazanmaya başladı.

ABD VATANDAŞLIĞI İÇİN BAŞVURUYU 2006'DA YAPTI

Melania Trump'ın yasal çalışma iznine başvurmadan önce ABD'de tam 20 bin dolar kazandığı belirtildi. 2001'de kendisine süresiz çalışma izni sağlayan Yeşil Kart'a başvuran First Lady, 2006 yılında da ABD vatandaşlığı için başvuruda bulundu. Ve bu başvuruların hiçbirinde geçmiş yasa dışı çalışma deneyimlerinden bahsetmedi.

VİZE STATÜSÜNÜ İHLAL ETMİŞ

Trump yönetiminin geçtiğimiz ay yürürlüğe koyduğu yeni göçmenlik uygulamaları ise, göçmenlik memurlarına herhangi bir sahteciliğe karışan ve devlet kurumlarına yanlış bilgi verenleri sınır dışı etmek için öncelik verilmesi talimatı veriyor.