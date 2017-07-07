Melania Trump’ın otel çevresindeki protestocuların oluşturduğu güvenlik riski nedeniyle kaldığı otelden ayrılamadığı bildirildi.
LİDER EŞLERİYLE ETKİNLİĞE KATILACAKTI
Liderler zirvesi devam ederken, Melania Trump’ın Angela Merkel’in eşi Joachim Sauer ile birlikte bazı lider eşlerinin de yer aldığı bir etkinliğe katılması öngörülüyordu.
Melania Trump’ın sözcüsüne dayandırılan haberlere göre, polis protestolardan kaynaklı güvenlik riski bulunduğu için çıkışa izin vermeyince, Melania Trump otelde mahsur kaldı.
ARŞİV (NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'ndan lider eşleri)
RİSK KALKTIKTAN SONRA PROGRAMA KATILACAK
Güvenlik riskinin kalkmasının ardından Melania Trump’ın liderlerin eşlerine yönelik programa katılacağı bildirildi.