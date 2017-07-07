Melania Trump otelde mahsur kaldı

Kayseri'de seyyar satıcılarla zabıtaların kavgasında, bir polis ile bir zabıta memuru yaralandı.

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Selin Sayek Böke: Sokak hakkımız

Kendi partisi yeterince demokratik olmadığı için sözcülük görevinden istifa eden Selin Sayek Böke, arada konuşarak gündem oluyor.