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Melania Trump'a fil saldırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Afrika'daki gezisi sırasında bebek fil severken bir anda şiddet gördü.

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 17:23..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump Afrika'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kenya; Melania Trump'ın ilk uluslararası ziyaretinin üçüncü durağı oldu.

Yavru fil Melania Trump'a çarptı İZLE

FİL İTTİ

ABD'nin First Lady'si Kenya'ya ziyareti sırasında iki bebek file süt verirken  görüntülendi. Melania Trump bebek fillere yemek verirken bir bebek fil tarafından itildi.

Melania Trump'a fil saldırdı

GÖREVLİLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki görevliler hem file müdahale etti. Trump'ın korku dolu anları kameraya yansıdı.

Melania Trump'a fil saldırdı

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