Melania Trump'ı giydirecek modacı belli oldu

1 Türkiye'de geçen yıl 21 bin yabancı tapu sahibi oldu Türkiye, coğrafi koşulları ve iklim şartlarıyla 2016'da da yabancı yatırımcıların gözdesi oldu.

2 Hawking'i kendisine örnek alan Muammer Antalya'da kas hastası olan 23 yaşındaki Muammer Ersin Çelik, Stephen Hawking'i örnek alarak oyun programları yazıyor.

3 Kazayla ilgili 2 uzman görevlendirildi Ulaştırma Bakanlığı, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan 2 uzmanın kazayla ilgili Kırgızistan’a gitmek üzere görevlendirildiğini açıkladı

4 Elif Şafak: Benim Türkiye'm de anneannem gibi öldü Elif Şafak, Der Spiegel'de bir eleştiri yazısı kaleme aldı. Şafak, "benim Türkiye'm de anneannem gibi öldü" dedi.

5 Benzin fiyatlarındaki artış LPG’ye yönlendirdi Son bir ayda benzin fiyatlarına üst üste yapılan zamlarla birlikte sürücüler, benzinli araçlarına LPG taktırmaya başladı..

6 Ünlü aktrist evinin kapılarını açtı 'Milyonluk Bebek' filmiyle büyük beğeni toplayan Hilary Swank, dekorasyonuyla ilgi çeken evini tanıttı...