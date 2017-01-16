Melania Trump'ı giydirecek modacı belli oldu

ABD'nin 45'inci Başkanı milyarder Donald Trump'ın eşi Melania'yı kimin giydireceği tartışma konusu yaratmıştı.. ABD'nin yeni First Lady'sı Melania Trump, kendisini giydirecek modacıyı sonunda seçti.
İtalyan gazetesi “İl Fatto Quotidiano”nun haberine göre, eski top modelin yılbaşı gecesi Florida'da ki baloda giydiği Dolce&Gabanna tasarımı beğenilmemiş ve moda eleştirmenlerince polemikler yaratılmıştı.
ABD'NİN YENİ FIRST LADY'Sİ MELANIA TRUMP
İTALYAN STİLİST GIORGIO ARMANI İLE ANLAŞTI
Jackie Kennedy'den sonra Beyaz Saray'a gelmiş en çekici, göz kamaştırıcı, etkileyici First Lady olmak isteyen Sloven asıllı Melania Trump'ın asistanları Avrupa'da yaptıkları araştırmalar sonrası yılların yıpratamadığı duayen stilist Giorgio Armani ile anlaştı.
YEMİN TÖRENİNDEKİ ELBİSESİ MERAKLA BEKLENİYOR
Donald Trump'un yemin töreninde Melania Trump'ın giyeceği Armani imzalı tasarım merakla beklenmekte...