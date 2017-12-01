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Melania Trump'ın Beyaz Saray süslemeleri korkuttu

ABD Başkanı Trump'ın eşi First Lady Melania'nın Beyaz Saray'daki Noel süslemeleri, sosyal medya 'korkunç' olarak tepki çekti.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 05:19..
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Melania Trump'ın seçtiği dekorasyonlar, ‘Cinnet' ve ‘Blair Cadısı' gibi kült olmuş gerilim filmleriyle karşılaştırılırken Melania Trump'ın iletişim koordinatörü Stephanie Grisham'ın yayınladığı fotoğraf, çok sayıda komik tepkiye yol açtı.

Melania Trump'ın Beyaz Saray süslemeleri korkuttu

Grisham'ın, Twitter hesabından yayınladığı fotoğrafta, en sonunda yılbaşı ağacının durduğu ve kenarları kuru ağaçlarla süslü bir koridor görünüyor. Tamamen aydınlatıldığında oldukça görkemli görünen koridor, Noel için yapılan süslemeler ve özel aydınlatmalar yüzünden bir korku filmi setine çevrilmiş durumda. Tamamen karanlık olan koridoru yerden aydınlatan beyaz ışıklar, kenarlarda bulunan süslemelerin gölgeleri ile vampir filmlerindeki şatoları anımsatmakta.

Melania Trump'ın Beyaz Saray süslemeleri korkuttu

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