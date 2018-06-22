Melania Trump'ın göçmen çocukları ziyareti kriz yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın göçmen çocukların kaldığı tesisi olay oldu. Melania'nın ziyaretinde giydiği kıyafetteki 'Gerçekten umursamıyorum' mesajı dikkatlerden kaçmadı.





AMERİKA'DA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kocasının ırkçı söylemleri ve göçmenlere olan yaklaşımından dolayı eleştirilen Trump ailesi, yine tüm okları üzerine çekti.

Melania Trump, Teksas'ın McAllen bölgesindeki göçmen çocukların kaldığı bir tesisi ziyaret etti.

Sürpriz ziyarette bulunan Melania'nın kıyafeti gündeme oturdu. "I REALLY DON’T CARE, DO U?" ("Gerçekten umursamıyorum. Ya sen?") yazısı Amerikan basınında ve sosyal medyada büyük tepki çekti.



