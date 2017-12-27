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Melania'nın emri ile 200 yıllık ağaç kesilecek

ABD Başkanı Donald Trump ve çevre karşıtı kararlarıyla tüm dünyanın tepkisini çekerken First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'ın bahçesindeki 200 yıllık ağacın kesilmesi talimatını verdi.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 16:30..
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Aldığı kararlar ile çevrecileri ciddi manada sinirlendiren ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray konusunda çok tartışılacak bir karara imza attı.

Beyaz Saray'ın sembolü haline gelen "Jackson Manolyası", Güney Bahçesi'nin manzarasının bölünmez bir parçası. Ancak 200 yıla dayanan tarihiyle ayakta duran ağaç, Melania Trump'ın emriyle sonunun gelmesini bekliyor.

Melania'nın emri ile 200 yıllık ağaç kesilecek

AYAKTA DURAMIYOR

Beyaz Saray'ın verdiği bilgilere göre 'Jackson Manolyası' olarak bilinen ağaç, yıllara yenik düşerek yıkılmak üzere duruyor. Destekler ile güçlükle ayakta tutulan ağacı kesmeyi istemeseler de mecburiyetten bunun gerçekleştirileceği ve sembol haline gelen bu ağacın kaldırılacağını açıkladılar.

Beyaz Saray ayrıca, ağacın uzun zamandır tek başına ayakta duramadığını, devrilmemesi için dışardan desteklendiğini belirtti. "Sıradan bir ağaç olsaydı uzun zaman önce sökülüp götürülürdü." denilen tarihi bir ağaç için kurtarmak için bugüne dek elden gelen her şey yapıldığı, ancak başarılı olunamadığı belirtildi.

Melania'nın emri ile 200 yıllık ağaç kesilecek

TRUMP'IN HELİKOPTERİ İLE YIKILABİLİR

Ağacın kesilmemesi için gelen eleştirilere Beyaz Saray çalışanları ağacın ayakta kalması için umut kalmadığını savunup Başkan'ın helikopteri iniş yaptığında çıkan rüzgarla devrilmesinden korktuklarını belirtti.

Bu bilgiler ışığında Melania Trump'ın ağacın gövdesinin iki parçaya ayrıldığı yerden kısmen kesilmesine karar verdiği belirtildi. Trump taraftarlarına göre aynı yere 'Jackson Manolyası'ndan yetiştirilen bir fide dikilecek.

Melania'nın emri ile 200 yıllık ağaç kesilecek

20 DOLARIN ARKA YÜZÜNDE YER ALIYOR

Ancak Beyaz Saray sadece tarihi değil, aynı zamanda ikonik bir ağacı kaybedecek. Eski başkanlardan Andrew Jackson, 1828 yılında seçildikten birkaç gün sonra eşi Rachel'in ölmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Beyaz Saray'a bir dul olarak taşınan Jackson, bahçeye eşinin memleketi Tennessee'nin Hermitage kentinden eşinin çok sevdiği bir manolya fidanı getirterek dikti.

1828'den beri Beyaz Saray ile özdeşleşen ağaç bu nedenle 'Jackson Manolyası' adıyla anılıyor. 1998'e dek basılan eski 20 dolarların arka yüzünde bile yer alan 'Jackson Manolyası'nın gölgesinde fotoğraf çektirmemiş ABD Başkanı neredeyse yok.

Melania'nın emri ile 200 yıllık ağaç kesilecek


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