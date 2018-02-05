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Melanie Trump eşiyle poz vermekten kaçındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump’ın gazetecilere eşiyle birlikte fotoğraf çekmelerine fırsat vermeyerek makam aracına bindiği görüntüler, ülkenin gündeminde...

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 08:52..
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ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Beach Havalimanı'nda Trump ailesi, protokol gereği uçaktan çıktıktan sonra basın mensuplarının görüntü alabilmeleri için kısa süreli poz vermeliydi.

Melanie Trump eşiyle poz vermekten kaçındı

Kaydedilen görüntülerde, Melania'nın eşinden uzak durduğu ve Trump'ın uzattığı elini tutmayı reddederek hızla araca doğru ilerlediği, bir anda yalnız kalan Trump'ın ise durup basın mensuplarına el salladığı görülüyor.

Melania Trump daha önce de Roma ve İsrail gezilerinde eşinin elini tutmasına izin vermemişti.

Melanie Trump eşiyle poz vermekten kaçındı ViDEO

Melanie Trump eşiyle poz vermekten kaçındı

PORNO YILDIZIYLA İLİŞKİ MELANIA'YI KIZDIRDI

Trump'ın porno yıldızıyla ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından First Lady Melania Trump ile çalkantılı bir dönemden geçen çiftin ilişkisinde gerilim yaşandığı da yapılan yorumlar arasında...

Melanie Trump eşiyle poz vermekten kaçındı

Melanie Trump eşiyle poz vermekten kaçındı

Melanie Trump eşiyle poz vermekten kaçındı

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