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Melek Baykal: Alman eşimden boşanıyorum

Melek Baykal, söyledikleri yüzünden kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 12:36..
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'Genç erkeklerle birlikte olan kadınları ayıplıyorum' sözleri nedeniyle eleştirilen Melek Baykal, sözlerine açıklık getirdi.

"BU İLİŞKİYE SAYGI DUYMUYORUM"

Baykal, "Ben sevdaya saygısı olan bir kadın. Çevremde de görüyorum 65-70 yaşında bi kadın kalkıyor 25-27-30 yaşında bir erkekle birlikte oluyor. Ya da tam tersi. Bu ilişkiye ben saygı duymuyorum. Genç bir kadın o yaşta bir erkekle beraber oluyorsa eğer demek ki lüksün sıkıntısını çekiyor. Marka bir çanta uğruna, marka bir kıyafet uğruna bunu yapıyor. Bu durumun bana ters geldiğini ve ayıpladığımı söyledim. Sözlerimin de arkasındayım. Herkes yaşdaşı ile birlikte olsun." dedi.

"BOŞANMAYI KONUŞUYORUZ"

Melek Baykal 34 yıl önce Alman Warner Striening ile evlendiğini ve şimdilerde eşi ile boşanma sürecinde olduklarını da açıkladı. Baykal "Resmi olarak bir yabancı ile evliliğim var. 1984'ten bu yana. Aşık oldum ve evlendim. Mesleğimi bile gözüm görmedi. Demek ki sadece aşk yetmiyormuş. Sonra ben ülkeme döndüm 1987 yılında. Geçenlerde konuştuk. 'Biz bu işi bitirsek mi ne yapsak?' diye, 'Ben hiç istemiyorum ama sen istiyorsan boşanalım' dedim. Böyle bir süreçteyiz şimdi." dedi.

Melek Baykal ilk evliliğini Zafer Ergin ile yapmıştı.

Melek Baykal: Alman eşimden boşanıyorum

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