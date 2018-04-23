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Melen Barajı'nda sona yaklaşıldı

Türkiye'nin en büyük içme suyu temin projesi olan, İstanbul'un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı'nın yüzde 95'i tamamlandı.

AA | 23.04.2018 - 12:09..
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Melen Barajı'nda sona yaklaşıldı

Sakarya ve Düzce illeri arasında akan Melen Çayı üzerinde Karadeniz'in 7 kilometre güneyinde inşa edilen baraj tamamlandığında, İstanbul'un yıllık ihtiyacının yüzde 75'ine tekabül eden 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edilecek.

Melen Barajı'nda sona yaklaşıldı

"İSTANBUL'UN YÜZDE 75'LİK SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, İstanbul'a çok yakın bir şehir olan Sakarya'nın çevresinde çeşitli ırmaklar ve çaylarla Karadeniz'e akan suların bulunduğunu söyledi.

Son derece verimli su kaynakları arasında Melen Çayı'nın olduğunu belirten Balkanlıoğlu, "Melen Çayı üzerine yapılmakta olan bir barajımız var. İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak üzere inşa ediliyor. İstanbul'un su ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'ini karşılayacak bir imkan bu. Yıllık 1 milyar 77 milyon metreküp su pompalanacak. İstanbul'daki barajların su rezervinin yüzde 75'i buradan sağlanacak." şeklinde konuştu.

"SUYUN TEMİN EDİLMESİ SON DERECE ÖNEMLİ"

Türkiye'de yaşayan herkesin İstanbul ile ilgisi ve irtibatı olduğuna değinen Balkanlıoğlu, "İstanbul, Türkiye demek. Bilinen ve sayılan nüfusu 15 milyonun üzerinde olmakla birlikte ziyaretçilerle bu sayı 20-25 milyonu buluyor. Birçok Avrupa ülkesinden daha fazla nüfusa sahip. Bu kadar nüfusun içme ve kullanma suyunun temin edilmesi son derece önemli. İstanbul'un susuz kalması Türkiye'nin susuz kalması demektir. Geçmişte yaşanan sıkıntıları biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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