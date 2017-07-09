Melenia Trump ve Putin uzun uzun sohbet etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme çok uzayınca ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın görüşmeye müdahale etmeye çalıştığı belirtildi.

FIRST LADY ODAYA GİRDİ AMA BAŞARAMADI

"İki liderin konuşacak çok konu biriktiğini" söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, görüşme uzayınca bir anda odaya First Lady'nin girerek liderleri sohbete son vermeye ikna etmeye çalıştığını ancak başaramadığını anlattı.

İLK GÖRÜŞTE ANLAŞTILAR

Tillerson, "Karşılıklı ilgi ve fikir alışverişi öyle bir seviyeye ulaştı ki liderlerden kimse durmak istemedi. İnsanlar odanın kapısını açıp içeriye bakıyordu. Hatta sonra First Lady'yi de gönderdiler, bizi oradan çıkarabilecek mi diye görmek istediler. Belli ki başaramadı" diye konuştu.

YEMEKTE TRUMP'LAR FARKLI YERLERDE OTURDU

G20 Zirvesi'nde Cuma Günü bir konser ardından yemek programı düzenlendi. Bu yemek programına bütün liderler eşleriyle katıldı. Geceye ABD Başkanı Trump da eşiyle birlikte katıldı. Ancak Melania Trump ile farklı yerlerde oturması dikkatlerden kaçmadı.

MELANİA VE PUTİN UZUN UZUN SOHBET ETTİ

Melania Trump, gece boyunca Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanındaydı ve birlikte uzun uzun sohbet ettiler.

ARALARINDA ALMANCA KONUŞTULAR

Yanlarında bulunan tercüman da onlara yardımcı olsa da ikilinin aralarında Almanca konuştuğu söyleniyor.