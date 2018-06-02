Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladı

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Cumhurbaşkanı: Artık UBER diye bir şey yok

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Sovyetlerin Afganistan'a yaptığı askeri çıkarmada kaybolan Rus pilotun bulunduğu ve Rusya'ya döneceği öğrenildi.

Avcılar'da yaklaşıık 5 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk, Tokat'ın Zile ilçesinde bulunurken, ailelerinin şiddetinden kaçtıklarını savundular.

İstanbul'daki taksiciler, Kısıklı'daki evinin önüne konvoy halinde gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Uber konuşması için teşekkür sloganlarıyla karşılık verdi.

Taksiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud, Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu oluşturulmasına karar verdi.

Selman'dan Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurulu

Yemen'in El-Hudeyde ilinde yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmada 19 asker hayatını kaybetti.

Dünya çapındaki operasyonlarında 499 sivilin öldüğü raporunu sunan ABD'yi, Orta Doğu'daki koalisyonu yalanladı. Koalisyon, sadece Irak ve Suriye'de 640 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ortaca ilçesinde kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla aranan F.K.P. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı.

1 Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı ile seçimlerden sonra bedelli askerlik için görüşeceğini belirten Erdoğan, "Gerekliyse bekletmeyiz" dedi.

2 Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı Konya sokaklarında halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılanmakla tehdit eden Abdüllatif Şener, tepkiler karşısında olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

3 Yunanistan’dan Türkiye'ye terörist iadesi Yunanistan Yüksek Mahkemesi, terör örgütü TKP/ML-TİKKO üyesi Turgut Kaya'nın iltica talebini reddetti ve Türkiye'ye iadesine karar verdi.

4 Jandarma teşkilatı profesyonel olacak Jandarma teşkilatının 2021 yılına kadar profesyonel hale geleceği açıklandı.

5 Gazze'de bir hemşire İsrail ordusu tarafından vuruldu İsrail askerleri Gazze sınırındaki katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yaralı bir göstericiyi yardım etmeye çalışan hemşire, İsrail askerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

6 ABD'de polisin vurduğu kişinin ailesine 4 dolar tazminat Florida eyaletinde şerif yardımcısı tarafından vurularak öldürülen bir kişinin ailesi tarafından açılan davada, jüri aileye toplam 4 dolar tazminat ödenmesine karar verdi.