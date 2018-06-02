Melih Gökçek 24 Haziran anketini açıkladı

24 Haziran'da yapılacak seçimlere sayılı günler kala, kamuoyunun nabzı tutuldu.
Beyaz TV canlı yayınına konuk olan Melih Gökçek, elindeki anketin sonuçlarını paylaştı.
ANKARA ANKETİ
Ankara genelinde yapılan anketin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir zafere yakın.
İŞTE RAKAMLAR
Gökçek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53.30. CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 25.64. İyi Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 10,82. Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0,60. Doğu Perinçek 0,60 ve Selahattin Demirtaş 1,40" diye konuştu.