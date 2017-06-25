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Melih Gökçek Ankara'da 15 Temmuz Şehitler Anıtını tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişi karşısında yapılan anıtın tasarımlarını inceledi.

25.06.2017 - 01:04
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  2. Yerel Yönetimler

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Gökçek, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin karşısına Ankara Büyükşehir Belediyesince bir anıt yapıldığını söyledi.

Melih Gökçek, anıtta "tek millet", "tek bayrak", "tek vatan" ve "tek devlet" fikrini işlediklerini ifade etti.

Melih Gökçek Ankara'da 15 Temmuz Şehitler Anıtını tanıttı

Başkan Gökçek, yüksekliği 30,4 metre olan anıtın, çelik konstrüksiyon üzerine Kastamonu mermerinden yapıldığını anlattı. Anıtta 10 metre çapında bir ay-yıldız tepe tacının bulunduğunu da vurgulayan Gökçek, şunları kaydetti:

"Tepe tacını, 7 bölgeyi simgeleyen 7 figürümüz taşıyor. 81 ildeki direnişi ise 'tek millet' figürünün yanında 81 vatandaşımızı temsil eden figür var. Ayrıca buradaki direnişi unutulmaz kılan 249 şehidimizin rölyeflerinin bulunduğu iç kısım var. Burası aynı zamanda bir mozole ve anma alanı olacak. Yaklaşık 3 bin kişi burada törende bulunabilecek. 15 Temmuz 2016'da melun darbe teşebbüsünde hayatını kaybeden şehit ve gazilerimizi sembolize eden bu anıtı kısmet olursa, Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle 15 Temmuz'da açacağız. Cumhurbaşkanımıza bu anıtı hazırladığımızda götürdük, takdim ettik. Çok değişik tekliflerimiz vardı. Bu tekliflerin içinde en çok bu tasarımımızı beğendiği için bunu yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız anıt yapılırken buraya geldi, bizzat işçiler ve mühendislerle konuştu, istişare etti."

Melih Gökçek Ankara'da 15 Temmuz Şehitler Anıtını tanıttı

Bir gazetecinin "Bir hafta sürecek 15 Temmuz programlarında Ankara'da neler olacak?" sorusu üzerine Melih Gökçek, "Cumhurbaşkanlığında bir heyet vasıtasıyla o konuda hazırlık yapılıyor. O heyet neticelendirsin, ondan sonra açıklayalım çünkü şu anda yüzde yüz netleşmedi. TBMM'de çok büyük bir tören olacak diye düşünüyorum. Ayrıca bu anıtımızın açılışı olacak." diye konuştu.

Melih Gökçek Ankara'da 15 Temmuz Şehitler Anıtını tanıttı

Melih Gökçek Ankara'da 15 Temmuz Şehitler Anıtını tanıttı

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