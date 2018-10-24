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Melih Gökçek: Ben AK Partiliyim

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP'nin Ankara için Melih Gökçek'i aday göstereceği iddialarıyla ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 19:04..
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Melih Gökçek: Ben AK Partiliyim

Ankara radyolarında ortak yayında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP'nin Ankara için Melih Gökçek'i aday göstereceği konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİNİN EMRİNDEYİM"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,  “MHP’den Melih Bey'e yapılan resmi bir teklif yok. Ben Melih Gökçek Beyle görüştüm 'Ben partinin emrimdeyim' dedi. 'Ben AK Partiliyim' dedi.

"ANKARA'DA BAŞARILI İŞLERE İMZA ATMIŞTIR"

Melih Gökçek bey bir ekoldur. Kimse emeklerini inkar edemez. Melih bey Ankara’da başarılı işlere imza atmıştır” dedi.

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