Melih Gökçek yaptığı istifa konuşmasında, kendisini Twitter'dan istifa konusuyla kızdırmaya çalışanlara cevap vermeme nedenini, "Ben dava adamıyım, benim davamda emir demiri keser" cümleleriyle açıkladı.

"BENİM DAVAMDA NEFSE UYMAK YOKTUR"

Gökçek ,"Özellikle muhalif medya ve bazı partiler benim yoğun bir tepki koyacağımı düşünüp bunu kaşıdılar. En çok tweet atan Melih Gökçek bir kere bile cevap vermedi. Melih Gökçek'in sessizliğinin nedeni neydi? Ben bir dava adamıyım. Benim davamda nefse uymak yoktur. Benim davamda emir demiri keser. " dedi.

Melih Gökçek: Benim davamda emir demiri keser VİDEO

Gökçek sözlerini şöyle sürdürdü;

"SADECE ERDOĞAN'IN TALEBİNİ YERİNE GETİRİYORUM"

"Bunları gerçekleştiren bir iktidar ve lider var. Bizler bu umudu inşa ederken o gün liderimiz benim belediye başkanlığı yaparak katkı sağlamam gerektiğini düşündü. Bugün ise istifa ederek katkı sağlamam gerektiğini düşünüyor. Ben istifa etmeyerek partim için oy kaybına yol açarsam inandığım umutlara haksızlık ederim diye düşünüyorum. Yorgun olduğum için değil, başarısız olduğmu düşündüğüm için değil sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yerine getiriyorum."