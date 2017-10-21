Melih Gökçek Osmanlıspor maçını izledi

Süper Lig'in 9. haftasında Ankara'da Osmanlı Stadı'nda oynanan Osmanlıspor-Katabükspor maçını ev sahibi takım 3-0'lık skorla kazandı.

MELİH GÖKÇEK DE MAÇI İZEDİ

Karşılaşmayı izleyenler arasında istifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de vardı.

EN SON 4 GÜN ÖNCE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Gökçek, gazeteciler tarafından son olarak 17 Ekim'de Cumhurbaşkanı'nı Polonya'ya uğurlamak için Esenboğa Havalimanı'na gittiğinde görüntülenmişti.



17 Ekim günü Melih Gökçek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Polonya'ya uğurlayanlar arasındaydı.