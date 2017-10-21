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Melih Gökçek Osmanlıspor maçını izledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifası beklenen Gökçek, Osmanlıspor maçını izledi, gollerde büyük sevinç yaşadı.

21.10.2017 - 17:25
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Melih Gökçek Osmanlıspor maçını izledi

Süper Lig'in 9. haftasında Ankara'da Osmanlı Stadı'nda oynanan Osmanlıspor-Katabükspor maçını ev sahibi takım 3-0'lık skorla kazandı.

MELİH GÖKÇEK DE MAÇI İZEDİ

Karşılaşmayı izleyenler arasında istifa etmesi beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de vardı.

Melih Gökçek Osmanlıspor maçını izledi

Melih Gökçek Osmanlıspor maçını izledi

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Gökçek, gazeteciler tarafından son olarak 17 Ekim'de Cumhurbaşkanı'nı Polonya'ya uğurlamak için Esenboğa Havalimanı'na gittiğinde görüntülenmişti.

Melih Gökçek Osmanlıspor maçını izledi
17 Ekim günü Melih Gökçek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Polonya'ya uğurlayanlar arasındaydı.

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