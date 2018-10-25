Melih Gökçek'ten Hayati Yazıcı'ya sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamalarına Melih Gökçek'ten sert yanıt geldi.

"HADİ YİĞİTSEN DEVAM ET"

Melih Gökçek sosyal medya hesabında Hayati Yazıcı'nın sözlerine tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: "Ya sabır celle celalühü... Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum. Benimle ilgili kamuoyunun önüne çıkamayacak bir suçum varsa açıklamazsan namertsin. Hadi yiğitsen devam et. Sabrımı taşırma. Vallahi tozunu atarım."

"GÖKÇEK'İN GÖREVDEN ALINMASI İŞ OLSUN DİYE DEĞİL"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, canlı yayında kendisine Melih Gökçek'in MHP adaylığı konusuyla ilgili soruya, "Benim gündemimde böyle bir konu yok. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüş bildirmeyeceğim. Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım." cevabını vermişti.

AK Parti cephesinden Melih Gökçek açıklaması VİDEO