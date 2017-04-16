Türk vatandaşları bugün sandık başına giderek referandumu oyladı. Sonuçlara ilişkin tahminler ise peş peşe gelmeye başladı.

Bu tahminlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek'ten geldi.

"VURUR YÜZE İFADESİ..."

Paylaşılan videoda oğul Gökçek babasına "Baba, sandığa gittik, evet oylarımızı kullandık. Ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Soruya Melih Gökçek "Vurur yüze ifadesi, evet çıkacak inşallah bir tanesi." sözleriyle cevap verdi.

Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek'ten referandum mesajı VİDEO