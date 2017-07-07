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Melik Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'adalet' eleştirisi

Gökçek katıldığı televizyon programında, 'adalet yürüyüşü' yapan Kılıçdaroğlu'na SSK döneminde yaptığı adaletsizlikler üzerinden yüklendi.

07.07.2017 - 00:48
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Melik Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'adalet' eleştirisi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yöneltti.

Gökçek, 1992  ile 1999 yılları arasında SSK Genel Müdürlüğü yapan CHP Lider Kılıçdaroğlu'nun o dönemki faaliyetlerini "Kılıçdaroğlu'nun adaletsizlikleri" oalrak yorumlayarak "adalet yürüyüşünü" eleştirdi.

Melik Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'adalet' eleştirisi VİDEO

Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun SSK döneminde akrabalarını işe almasını eleştirdikten sonra hakkında açılan sınav soruşturmasıyla ilgili kendini aklama çabasına tepki göstererek "(Kılıçdaroğlu'nun imzasının göstererek) Adam kendi kendini aklıyor. Nerede adalet Kılıçdaroğlu? Nerede? Ben senin adaletini severim." dedi.

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