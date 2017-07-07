Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yöneltti.

Gökçek, 1992 ile 1999 yılları arasında SSK Genel Müdürlüğü yapan CHP Lider Kılıçdaroğlu'nun o dönemki faaliyetlerini "Kılıçdaroğlu'nun adaletsizlikleri" oalrak yorumlayarak "adalet yürüyüşünü" eleştirdi.

Melik Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'adalet' eleştirisi VİDEO

Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun SSK döneminde akrabalarını işe almasını eleştirdikten sonra hakkında açılan sınav soruşturmasıyla ilgili kendini aklama çabasına tepki göstererek "(Kılıçdaroğlu'nun imzasının göstererek) Adam kendi kendini aklıyor. Nerede adalet Kılıçdaroğlu? Nerede? Ben senin adaletini severim." dedi.