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Melis Sayım Tuncay Şanlı'ya dava açtı

Melis Sayım, Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı'ya 2 ay önce dünyaya getirdiği oğlu için 20 bin TL'lik nafaka davası açtı.

Haber Merkezi | 03.08.2018 - 11:50..
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Melis Sayım Tuncay Şanlı'ya dava açtı

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan nafaka davasında yer alan iddialara göre, Tuncay Şanlı, hamileliği devam ederken sevgilisi Melis Sayım'dan ayrılık kararı aldı.

ÇOCUĞU İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR

Tuncay Şanlı oğlunun doğmasına 4 gün kala yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi. Hamileliğinin son döneminde zor günler yaşayan Melis Sayım, 4 Haziran'da Ömer adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Doğumun ardından Tuncay Şanlı oğlunu nüfusuna geçirdi. Hamileliği nedeniyle işini yapamadığını belirten Melis Sayım, oğlunu emziren bir anne olarak hayatını idame ettirmeye çalıştığını kaydetti. Sayım, Tuncay Şanlı'nın çocuğu için hiçbir maddi yardımda bulunmadığını ileri sürerek nafaka istedi.

SADECE KİRA GELİRİ 100 BİN TL

Sayım, şikayet dilekçesinde Tuncay Şanlı'nın çocuğun masraflarını karşılanmadığını ve özel hayatına dikkat etmediğini öne sürdü. Tuncay Şanlı'nın aylık 100 bin TL kira getirisi olduğu belirten Sayım, oğlu Ömer Şanlı için dava tarihinden itibaren başlamak üzere aylık 20 bin TL nafaka ödenmesi istedi. Melis Sayım, doğum giderlerini de Şanlı'dan talep etti.

Melis Sayım Tuncay Şanlı'ya dava açtı

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