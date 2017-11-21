taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.912
USD
3,9283
EURO
4,6133
ALTIN
161,63
PETR
62,2400

Melisa Aslı Pamuk’un davasında yeni gelişme

Miss Turkey 2011 Güzeli Melisa Aslı Pamuk, tehdit ettiğini delillendiremediği için, dava düştü.

21.11.2017 - 08:19
  1. Haberler
  2. Magazin

ff

Miss Turkey 2011 Güzeli Melisa Aslı Pamuk, kendisine âşık olduğunu söylemesi üzerine arkadaşlığını kestiği kız arkadaşı Elif Atbaş tarafından 'yüzüne kezzap atılmak' ve 'öldürülmek' ile tehdit edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Atbaş hakkında dava açılmıştı.

TEHDİT DELİLLERİ İSTENDİ

Pamuk tarafından yapılan şikayet sonrası Atbaş ve arkadaşı Duman hakkında geçtiğimiz günlerde ikinci bir dava daha açıldı. Bu davanın iddianamesinde, Pamuk'un Yasin Duman tarafından arkadaşı Elif Atbaş'ın azmettirmesiyle, "Davaları geri çekmezsen sonun kötü biter" şeklinde ölümle tehdit edildiği öne sürüldü.

DAVA DÜŞTÜ

Eif Atbaş ve Yasin Duman hakkında "birden fazla kişi ile tehdit suçundan" ceza istendi. Aslı Pamuk ikili tarafından tehdit edildiğini delillendiremediği için iki şüpheli beraat etti.

İlginizi Çekebilir
Pelin Karahan: Büyük oğlum babası gibi inatçı
Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına alan oyuncu Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ile Etiler’deydi.
Merve Özbey'den ayrılık açıklaması
Aldatıldığı iddia edilen Merve Özbey yeni imajı ve dekoltesiyle yürek hoplattı.
Seda Sayan'dan evlilik açıklaması
Seda Sayan, hakkında çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi. Evlendiği iddia edilen şarkıcı, 'Öyle bir şey yok' dedi.
Spacey'in sözleşmesinde 'ahlaksızlıktan' kovulma yok
Kevin Spacey, karıştığı taciz iddialarının ardından önce dizisinden uzaklaştırılmış, sonra yapımdan kovulduğu açıklanmıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

11
Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

41
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Tavecchio istifa etti

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Tavecchio istifa etti

37
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: NATO skandalı soruşturulmalı

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: NATO skandalı soruşturulmalı

14
Trump'ın Rusya ile gizli ilişkisi doğrulanamadı

Trump'ın Rusya ile gizli ilişkisi doğrulanamadı

6
Nagehan Alçı Reza Sarraf davasını yorumladı

Nagehan Alçı Reza Sarraf davasını yorumladı

1
CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM