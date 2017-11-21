Melisa Aslı Pamuk’un davasında yeni gelişme

Miss Turkey 2011 Güzeli Melisa Aslı Pamuk, kendisine âşık olduğunu söylemesi üzerine arkadaşlığını kestiği kız arkadaşı Elif Atbaş tarafından 'yüzüne kezzap atılmak' ve 'öldürülmek' ile tehdit edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Atbaş hakkında dava açılmıştı.

TEHDİT DELİLLERİ İSTENDİ

Pamuk tarafından yapılan şikayet sonrası Atbaş ve arkadaşı Duman hakkında geçtiğimiz günlerde ikinci bir dava daha açıldı. Bu davanın iddianamesinde, Pamuk'un Yasin Duman tarafından arkadaşı Elif Atbaş'ın azmettirmesiyle, "Davaları geri çekmezsen sonun kötü biter" şeklinde ölümle tehdit edildiği öne sürüldü.

DAVA DÜŞTÜ

Eif Atbaş ve Yasin Duman hakkında "birden fazla kişi ile tehdit suçundan" ceza istendi. Aslı Pamuk ikili tarafından tehdit edildiğini delillendiremediği için iki şüpheli beraat etti.