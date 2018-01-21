Meltem Cumbul bildiği tek Atatürk sözüyle Afrin’e karşı çıktı

Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı içimizdeki terörist sevicileri rahatsız etti. Meltem Cumbul da Atatürk'ün arkasına saklanıp barış istedi.

Üst aklın emirlerine uyup Demirtaş'ı göklere çıkaran entellektüel, sanatçı tayfa Demirtaş'ın Kandil'e karşı bir duruş sergileyememesi karşısında seslerini çıkaramamışlardı.

Türk ordusunun sınırımızın teröristlerden temizlenmesi sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor?

Amerika teröristleri silahlandırırken bizim "yurtta sulh cihanda sulh" sloganları atmamızın ne faydası var?