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Meltem Cumbul Cumhuriyet alın kampanyasına katıldı

Oyuncu Meltem Cumbul, kimsenin okumadığı Cumhuriyet gazetesi daha fazla satılsın diye başlatılan kampanyaya dahil oldu.

17.02.2017 - 14:07
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Meltem Cumbul Cumhuriyet alın kampanyasına katıldı

Genel olsun yerel olsun her türlü seçimde, hatta referandumda AK Parti iktidarının olduğu her platformda karşı tarafta yer alan Meltem Cumbul referandumda da oyunun HAYIR olduğunu açıklamış, HDP kanadıyla birlikte çalışmalara başlamıştı.

CUMHURİYET'İN KAMPANYASINA KATILDI

Sanatçı Cumbul şimdi de oldukça azınlık bir grubun okuduğu Cumhuriyet gazetesinin daha fazla satış yaparak batış sürecini engellemeye çalışıyor, "Cumhuriyet al, aldır" kampanyasına destek oluyor..

Meltem Cumbul Cumhuriyet alın kampanyasına katıldı

Meltem Cumbul HDP'li vekille düet yaptı VİDEO

Meltem Cumbul Cumhuriyet alın kampanyasına katıldı

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