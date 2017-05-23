Meltem Cumbul'un acı günü

Ünlü oyuncu, acı haberi Instagram paylaşımıyla duyurdu: “En güzel hikayeler deftere yazılamayan hikayelerdir. En güzel filmler ki sadece hayattaydılar. En güzel aşklar ki daha bir filmde yoktular ve onlar ki sadece hatıralardı ve çok yakındılar. Akşehir eşrafından ve İstiklal Savaşı gazilerinden Mahmut Cumbul ile merhume Zehra Cumbul’un oğulları, Türkiye İş Bankası A.Ş. emekli müdürlerinden güzel babam 22 Mayıs 2017 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Karacaahmet Şakirin Camii’nden 23 Mayıs günü ikindi namazını müteakip kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecektir”



