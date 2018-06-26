Meltem Cumbul'un seçimi Muharrem İnce

Cumhur İttifakı'nın seçim zaferinden sonra kabine çalışmaları da başladı. MHP Lideri, kabinede yer almayı net bir dille reddetmişti.

İstanbul'u da kapsayan bir alanda, süper hücreli fırtına ve ceviz büyüklüğünde dolu yağışının meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.

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Meclis'in en genç milletvekili

Meclis'in en genç milletvekili Rümeysa Kadak ile en yaşlı milletvekili Deniz Baykal arasında 57 yaş fark var.