Meltem Cumbul'un seçimi Muharrem İnce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'da İstanbul'a doğru yürümeye başlamasından sonra yürüyüşe katılan isimlerden biri de Meltem Cumbul'du.
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir şekilde destek veren Cumbul, 24 Haziran seçimlerinden sonra tercihini değiştirdi.
"YÜRÜ ÖNÜMÜZDEN"
Muharrem İnce'nin "Bana buradan 'önümüzden yürü' derlerse ben yürümeye hazırım" sözlerine atıfta bulunan Meltem Cumbul, "Kaybetmedik, yeni bir lider kazandık. Yürü önümüzden" dedi.
ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ
Cumbul, "Hata yaptığında özür dilemeyi bilen, dürüst, güvenilir, zeki, esprili, donanımlı, sevecen, yürekli, sanatsever, anlayışlı, kasmayan, tepeden bakmayan, yüreğimizi titreten, herkesi kucaklamaya hazır. Teşekkür ederiz" diye devam etti.