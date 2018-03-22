Meltem Miraloğlu estetik yaptırdı

Oyuncu Meltem Miraloğlu, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşım ile estetik yapan ünlüler kervanına katıldı.
DUDAKLAR DEĞİŞTİ
7 sene önce yayınlanan ve Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ‘Hayat Devam Ediyor’ dizisinde çocuk gelin rolüyle ünlenen Meltem Miraloğlu’nun son hali sosyal medyaya düştü. Miraloğlu’nun dudaklarına silikon yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.
Meltem Miraloğlu, önceki yaz dünya evine girdiği yönetmen Tayfur Aydın’la boşandığını açıklamıştı. Anlaşamadıkları noktalar olduğunu belirten oyuncu, “Anlaşmalı ayrıldık. İkimiz için de hayırlısı buymuş” açıklamalarında bulundu.