Memduh Boydak’ın eşine ‘FETÖ ablası’ suçundan ceza

Kayseri’de Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak’ın eşi Meral Boydak’ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada, duruşma savcısı mütalaasında sanığın örgüt içerisinde abla pozisyonunda olduğu, sohbetlere katıldığı ve örgüte ait bankaya talimat doğrultusunda para yatırdığı iddiaları ile ‘üyelik’ suçundan 5 yıl ila 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

15 Temmuz 2016 hain kanlı darbe girişiminden 26 gün sonra Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında 120 işadamına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Müjgan Boydak ile Meral Boydak da gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından salıverilmişlerdi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar ile Mücadele ve Soruşturma Savcısı Salih Kılıçdağı, Meral Boydak’ın FETÖ iddianamesini hazırladı. İddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, Meral Boydak 10 Mayıs’ta ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

ABLA POZİSYONUNDA TAM DESTEK

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü celsesine tutuksuz sanık Meral Boydak katılmazken, sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı, sanık Meral Boydak hakkında verdiği mütalaasında sanığın örgüt içerisinde abla pozisyonunda yer aldığı, örgüt sohbetlerine katıldığı, gizliliğe riayet ettiği, örgüt elebaşının çağrısı üzerine örgüte ait bankaya hesap açtırıp, sistematik ve yoğun şekilde para akışı sağladığı, örgüte kurban bağışı adı altında himmet ile finans sağladığı, örgüte ait yayınları takip ettiği iddiaları ile ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 5 yıl ila 15 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

1 GÜNLÜK MAZERET İZNİ

Sanık avukatları Meral Boydak’ın her hafta verilen imza karşılığındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını, kaldırılmazsa eğer 28 Ekim günü yakının düğün merasimi nedeniyle Meral Boydak’a 1 günlük mazeret ile imza yükümlülüğünün kaldırılmasını talep ettiler.

YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDİYOR

Mahkeme heyeti sanık avukatlarının savcılık mütalaasına cevap vermek için süre istemeleri üzerine duruşmayı Kasım ayına erteleyerek, sanık avukatlarının 28 Ekim tarihindeki düğün merasiminin belgelenmesi halinde o tarihteki imza yükümlülüğünün 1 günlük kaldırılmasına, adli kontrol ve yurt dışı yasağının devamına karar verdi.