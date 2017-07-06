Memet Ali Alabora yakınlarıyla Yunanistan'da buluştu

Gezi Parkı eylemleri nedeniyle gördüğü tepkilerin ardından İngiltere’ye yerleşen oyuncu Memet Ali Alabora ve eşi Pınar Öğün, yakınlarıyla artık Yunan adalarında görüşüyor.

"DÖNEM FİLMİ GİBİ"

Öğün, önceki gün Alabora’yla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Oyuncu, o fotoğrafın altına da şöyle yazdı: “Durmaksızın çalışıp öyle bir sabitlenmişiz ki bu yağmur manyağı adaya. D vitaminsizliği bizi çamaşır suyuna banılmışızcasına açmış ve işte böyle bir tebeşirimsi hal ile şimdi ‘Bavula ne konur?’ mantıksızlığı içinde dolandık. Çünkü 40 derece üstünü bir müddet anlayamadık. Koyduk bir şeyler, hadi hayırlısı. Yarın itibariyle bir süre Yunan adaları. Dönem filmleri gibi halimiz. Adalarda buluşuyoruz ailelerle, dostlarla, sınırların ötesi sularda.”