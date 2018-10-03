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Memur ve emeklilerin 2019 zamlı maaşları

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte memur ve emekliler, 2019 yılında maaşlarının ne kadar olacağını hesaplamaya başladı.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 14:28..
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  2. Ekonomi
Memur ve emeklilerin 2019 zamlı maaşları

Türkiye ekonomisine karşı yapılan spekülatif hamleler döviz piyasasında dalgalamalara neden oldu. Piyasadaki hareketlilik enflasyonu da giderek yükseltti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önümüzdeki hafta enflasyonla mücadelede çerçevenin açıklanacağını bildirdi.

Enflasyona karşı topyekün mücadelenin ilk sinyalini Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti.

Erdoğan, enflasyonu düşürecek hamlelerin yapılacağını vatandaşların rahat olması gerektiğini ifade etmişti.

Bugün açıklanan verilere göre; enflasyon, eylül ayında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52 oldu.

Verilerin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri Ocak 2019 maaşları için hesap yapmaya başladı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Bu hesaplara göre; 2019 Ocak'ta en düşük memur aylığı 3 bin 441 TL seviyesine çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ

En düşük memur emeklisinin maaşı ise 2 bin 360 TL'ye yükseliyor.

SSK VE BAĞ-KUR

2008 öncesinde SSK'dan emekli olanların en düşük maaşı 1.874 TL seviyesine çıkarken BAĞ-KUR emeklilerinin en düşük maaşı 1.677 TL seviyesini görecek.

TALİMAT ERDOĞAN'DAN: 1.000 TL'NİN ALTINDA MAAŞ KALMIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla düşük emekli maaşları için de çalışma yapılacak.

Buna göre; 1.000 TL'nin altında emekli maaşı kalmayacak.

YÜZDE 9,84'LÜK ARTIŞ

En düşük memur ve emekli maaşları, yüzde 9,84'lük artışla hesaplandı.

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