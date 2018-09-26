Memurlar çalışma saatlerini kendi ayarlayacak

Hizmetin özelliğine göre kamu çalışanları hangi saatlerde çalışacaklarını kendileri belirleyecek.

Memurların haftalık doldurmak zorunda olduğu 40 saatlik mesaiyi nasıl tamamlayacağına kendileri karar verebilecek.

BELİRLİ SAATLERDE MESAİ ZORUNLU

İşin en yoğun olduğu 10.00-12.00 ile 13.00-15.00 saatleri arasında tüm memurlar mesaide olurken geri kalan saatleri ise belirleyebilecekler.

BİR GÜNÜ BOŞA ÇIKARMA ŞANSI

Kamu çalışanları isterse bir günlerini boşaltabilecek.

2.5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR

OECD ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma modeli Türkiye'de de uygulanacak. Yaklaşık 2.5 milyon memuru ilgilendiren, hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleri geliştirilecek.

AKŞAM 9'DA İŞTEN ÇIKARAK KALAN GÜNLERİ RAHATLATABİLECEK

İsteyen sabah 08.00'de işe gelip 21.00'de işten çıkabilecek. Bu saatler arasında toplam 12 saat çalışmış olacak.

Doldurması gereken 40 saatin 28 saatini diğer günler doldurabilecek. Memurlar isterse bir gününü de boşaltabilecek. Günlük 10'ar saatlik mesailerle 4 gün çalışıp bir günü de boş bırakabilecek.

EVDE ÇALIŞMA İZNİ DE VERİLECEK

Mesaisine her an ihtiyaç duyulmayan memurlara da evde çalışma izni verilebilecek. Belirlenen hizmet grupları mesailerini işlerini aksatmamak, zamanında tamamlamak kaydı ile evinde tamamlayabilecek.