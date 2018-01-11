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Memurlara avantajlı Motif Kart şubatta kullanımda

PTT ile Memur-Sen, memurlara yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak para ve puan verecek "Motif Kart"ı hayata geçirdi.

AA | 11.01.2018 - 14:12..
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Son yıllarda örgütlenme çalışmalarına ağırlık vererek 1 milyon üyeye ulaşan Memur-Sen, üyelerinin sosyal ve mali haklarını geliştirmenin yanında farklı imkanlar sağlamak yönünde de adımlar atıyor.

Bu kapsamda faaliyetleri arasında bankacılık da bulunan PTT ile iş birliğine giden konfederasyon, memurlara yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak, para ve puan toplamalarına imkan verecek "Motif Kart"ı hayata geçirdi.

Memurlara avantajlı Motif Kart şubatta kullanımda

PTT'NİN SAĞLADIĞI TÜM AVANTAJLARA SAHİP

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 4 yıl önce hedefleri arasında Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın adına bir vakıf kurulması ile memurlara avantaj sağlayan "Motif Kart" projesini başlatılması bulunduğunu söyledi.

Hamamönü'ndeki Mehmet Akif İnan Vakfının açılışını geçen hafta yaptıklarını anımsatan Tonbul, "Motif Kart"ın hayata geçirilmesi için de PTT ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Memurlara avantajlı Motif Kart şubatta kullanımda

"Motif Kart"ın PTT'nin sağladığı bütün avantajların yanında üye iş yerinin sunduğu imkanları da kapsadığını bildiren Tonbul, şunları kaydetti:

"Farklı sektör ve hizmetlerdeki 4 bine yakın iş yeri şu an Motif Kart'ın bünyesinde. Kartın kullanılmaya başlanmasıyla kısa sürede iş yeri sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Kart, temel olarak kullanıcılarına yaptıkları harcamalarda indirim sağlayacak, para ve puan verecek. Memur-Sen'in 1 milyon üyesi ve aileleri düşünüldüğünde Motif Kart, gerek kullanıcı potansiyeli gerekse de kapsadığı iş yeri sayısı bakımından dünyanın en değerli avantaj sağlayan kartlarından biri olacak."

Tonbul, "Motif Kart"ın şubat itibarıyla kullanılmaya başlanacağını bildirerek, kartın sadece Memur-Sen üyeleri ile ailelerine verileceğini belirtti.

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