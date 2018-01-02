Memurun gözü enflasyon rakamlarında

Kadıköy’de bir kamyonet sürücüsü, caddeye kestirmeden inmek için yayaların kullandığı merdivenleri kullandı.

İran'ın yaklaşık 2,5 ay önce kapattığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile arasındaki tüm gümrük kapılarını yeniden açtığı belirtildi.

İran, İKBY ile tüm sınırları açtı

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İran'daki ayaklanma uluslararası siyaseti ayağa kaldırdı

İran'da meydana gelen olaylar her ne kadar yerel siyaseti etkilese de, dış politika da teyakkuz halinde. İran'da yaşanan olaylara Rusya, ABD, Almanya, Türkiye ve İsrail'den farklı tepkiler yükseldi.