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Memurun gözü haziran enflasyonuna çevrildi

Yılın ikinci yarısında yüzde 3,5 zam alacak devlet memuru ve emekliler, yılın 5 ayındaki enflasyonun yüzde 6,39 olarak gerçekleşmesinin ardından, enflasyon farkı için haziran ayı rakamlarını bekliyor.

AA | 04.06.2018 - 15:54..
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Memurun gözü haziran enflasyonuna çevrildi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, memur maaşlarına da baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 1,62 yükseldi, yılın ilk 5 ayındaki artış ise yüzde 6,39 oldu.

Böylece 5 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken, bu durum yüzde 2,39'luk enflasyon farkını ortaya çıkardı.

ENFLASYON FARKI

Temmuzda açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamının eksi 2,39 veya bu rakamdan daha düşük çıkmaması halinde memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri enflasyon farkı alacak.

Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile enflasyondan kaynaklı ortaya çıkan yüzde 2,39'luk fark maaşlara yansıtılacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

6 AYLIK DEĞİŞİME GÖRE HESAPLANIYOR

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı, 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018 Haziran ayı tüketici fiyat endeksinin, 2017 Aralık ayına göre 6 aylık değişim oranı yüzde 4'ü aşarsa memurlara enflasyon farkı ödenecek.

Memurlar, toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı için ise yüzde 3,5 zam, Haziran-Aralık 2018 dönemi enflasyonun zam oranının üzerinde çıkması durumunda da fark alacak.

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