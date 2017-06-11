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Menbiç'te PKK'ya karşı operasyon başladı

TSK'ya ait OBÜS ve Fırtına topları, Menbiç'te terör örgütü PKK'ya ait hedefleri bombardımana alarak ÖSO'ya yol açtı.

11.06.2017 - 08:48
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Türkiye'nin sınır güvenliği için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle virgül konmuştu.

TSK BOMBALADI

Cumhurbaşkanı, "Her an yeniden başlayabilir" diyerek yeni bir operasyonun sinyalini verdikten sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait OBÜS ve Fırtına topları Menbiç'te terör örgütü PKK'ya ait hedefleri vurdu.

ÖSO İLERLİYOR

TSK'nın hedefleri vurmasıyla ÖSO birlikleri de kara harekatını başlattı.

TSK'nın desteğiyle ilerleyen ÖSO birlikleri, bölgede sıcak çatışmalara giriyor.

Menbiç'te PKK'ya karşı operasyon başladı

ABD-RUSYA BESLEMELERİ

ABD ve Rusya'nın para ve silaha boğduğu PKK/PYD'li teröristler, Türkiye'nin bombardımanlarıyla ağır darbe aldı.

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