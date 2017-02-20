Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyol ihalesi onaylandı

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyol Projesi ihalesinde en iyi teklifi IC İçtaş-Astaldi-Kalyon Ortak Girişim Grubu (OGG) verirken, ihale sonucu Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından onaylandı.

18 FİRMA DÖKÜMANI ALINDI

Projeye en iyi teklifi veren OGG'de yer alan İtalyan Astaldi, aynı zamanda ihaledeki tek yabancı firma. Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin aktardığı bilgilere göre 76 km uzunluğundaki Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu projesi ihalesi için biri yabancı 18 firma ihale dökümanı alırken, bu 18 firmadan 13'ünün oluşturduğu altı OGG ihaleye teklif verdi.

"GÖREVLENDİRME YAPILDI"

Yetkili, "İhaleye teklif veren bu altı OGG toplamda 16 adet yerli dokuz adet yabancı finans kuruluşu ve banka kredi vermek üzere projeye niyetlerini açıklayarak mektuplarını vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, IC İçtaş-Astaldi-Kalyon İnşaat OGG'nin 9 yıl 10 ay 11 gün süreli teklifi en iyi teklif olarak değerlendirilmiş olup, bakan onayı ile söz konusu ortak girişime görevlendirme yapılmıştır" dedi.

İzmir çevre yolunun devamı olan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Koyundere’nin doğusundan başlayarak Menemen (Gediz) ovasına ulaşıyor. Türkelli’nin doğusundan mevcut İzmir-Çanakkale yoluna paralel olarak ilerleyen güzergah, Aliağa ilçesinin doğusundan geçerek, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi batısından Aliağa ilçesi Yenişakran beldesine yöneliyor.