taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.237
USD
5,2875
EURO
6,1376
ALTIN
206,34
PETR
74,7700

Menemen Belediyesi Başkanı'nın koltuğuna haciz

İzmir'de bir firma 350 bin liralık alacakları ödenmediği için CHP'li Menemen Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz işlemi uygulattı.

DHA | 07.08.2018 - 16:14..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

İzmir'in Menemen Belediyesi'nce parke taşı döşenmesi işi için ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma tarafından çalışmalara başlanırken, yaklaşık 1 milyon 150 bin liralık iş tamamlandı.

"350 BİN LİRA ÖDENMEYİNCE HACİZ İŞLEMİ BAŞLATTIK"

Firma yetkilisi Nazmi Çimen'in iddiasına göre, belediye tarafından ödenmesi gereken 1 milyon 150 bin liranın 800 bin lirası ödendi. Bunun üzerine Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtıklarını ve davayı kazandıklarını kaydeden Çimen, "Dava, 5 yıl sürdü ve kazandık. Alacağımız olan 350 bin liralık ücret, 1 milyon TL'ye yaklaştı. Belediye yine ödemedi. Biz de bunun üzerine haciz işlemi başlattık" diye konuştu.

Menemen Belediyesi Başkanı'nın koltuğuna haciz

MAKAM KOLTUĞU GİTTİ

Alacağı tahsil etmek için Menemen İcra Müdürlüğü'ne başvurduklarını ve 3 Ağustos Cuma günü belediyeye giderek, icra takibi başlattıklarını dile getiren Nazmi Çimen, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in makam odasında bulunan makam koltuğu ile televizyon gibi bazı eşyaların haczedildiğini belirtti.

Belediyeye cuma günü giden icra memurları, önce Başkan Şahin'in makam aracını haczetmek istedi; fakat kiralık olması nedeniyle aracın haciz işlemi gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine Başkan Şahin'in makam odasındaki eşyalar kayda alındı. Şahin'in koltuğu da haczedilen eşyalar arasında yer aldı; ancak eşyalar, belediye binasından çıkarılmadı. Yapılan işlem, tutanak altına alındı. İcra işleminin yarın da sürmesi bekleniyor.

Menemen Belediyesi Başkanı'nın koltuğuna haciz

"KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARLA MÜCADELE EDECEĞİM"

Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, alacaklı firma tarafından bildirimde bulunulmadan haciz işlemi başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Alacaklı koltuğu haczederek şahsımı küçük düşürmek istemekten başka bir şey yapmamaktadır. Ancak ben Tahir Şahin olarak 1999 yılından bu yana bu gibi kötü niyetli insanlarla hep mücadele ettim, etmeye de devam edeceğim. Ben küçük düşmemek için milletimin hakkını savunmaktan asla vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Dün olduğu gibi beni milletin gönlünden düşüremeyen kötü niyetli insanlar yarınlarda da şahsımı milletin gönlünden düşüremeyeceklerdir. Ben hiçbir zaman koltuk meraklısı olmadım. Her zaman, her daim koltuk yerine sokakta milletimin içerisinde oldum. Buradan tekrar belirtmek isterim ki; milletim adına uzlaşmak isteyenler gelsin uzlaşsınlar. Fakat kötü niyetleri devam ettiği sürece ben Tahir Şahin olarak milletimin hakkını savunmaya devam edeceğim."

 



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

399
Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

207
Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

259
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

391
Gomis ile yönetim arasında geçen ilginç diyalog

Gomis ile yönetim arasında geçen ilginç diyalog

117
Burak Özçivit: Tükendim

Burak Özçivit: Tükendim

198
Batman'da asfalt çalışmalarına ara yok

Batman'da asfalt çalışmalarına ara yok

389
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM