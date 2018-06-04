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Menemen Belediyespor Suat Kaya'yla uzattı

Spor Toto 2'nci Lig takımı Menemen Belediyespor, teknik direktör Suat Kaya ile yeniden anlaştı.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 16:39..
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Menemen Belediyespor Suat Kaya'yla uzattı

Geçtiğimiz günlerde İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden Gillingham'dan teklif aldığını açıklayan Suat Kaya, Menemen Belediyespor'la yola devam etme kararı aldı.

SÖZLEŞME UZATTI

"İngiltere'den teklif gelmesi onur verici" diyen Suat Kaya, İngiltere'ye gitmek yerine Menemen Belediyespor'da kalmayı tercih etti.

Menemen Belediyespor Suat Kaya'yla uzattı

2016 yılından beri Menemen Belediyespor'u çalıştıran Kaya'nın yeni sözleşmesinin kaç yıllık olacağı henüz açıklanmadı. Suat Kaya yönetimindeki Menemen Belediyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci olmuş ancak play-off çeyrek finalinde elenerek 1. Lig'e çıkma şansını kullanamamıştı.

SAÇLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Suat Kaya, saç ektirdikten sonraki tarzıyla gündeme gelmiş ve sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Menemen Belediyespor Suat Kaya'yla uzattı

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