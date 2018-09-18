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Menfezde uyuya kalan genç, polisi alarma geçirdi

Samsun'da menfezin içinde uyuya kalan genç, polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

İHA | 18.09.2018 - 05:15..
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Canik ilçesinin 200 Evler mevki Çevre yolunda, bisikletiyle menfeze giren Ömürcan K. (18), menfezin diğer ucunda uyuya kaldı. Vatandaşlar yolun karşı tarafından menfezin içinde bir gencin yattığını fark edince ölmüş olabileceği ihtimali üzerine olayı polise bildirdi.

Menfezde uyuya kalan genç, polisi alarma geçirdi

Olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yattığı yerden uyanan genç, polis ve itfaiye tarafından menfezden dışarı çıkartıldı. Polis üst araması yaptığı Ömürcan K., menfezde uyuya kaldığını söyledi. Ömürcan K., daha sonra bisikletine binerek evine gitti.

Menfezde uyuya kalan genç, polisi alarma geçirdi

Menfezde uyuya kalan genç, polisi alarma geçirdi

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