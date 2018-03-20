Mengü'nün 'polis darbetti' iddiaları yalan çıktı

17 Mart'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine müracaatta bulunan avukat Burak Mengü'nün ifadesinde şu açıklamalar vardı:

"POLİS ROZETİNİ GÖSTERİP ARABAYA BİNDİRDİ" DEDİ

"Aynı gün 15.00 sıralarında Nişantaşı'nda bulunan Amerikan Hastanesi'nin içerisindeki Divan Cafe isimli yerde ismini vermek istemediği bir müvekkili ile görüşmeye gittim, burada müvekkili ile görüştükten sonra hastanenin kapısından yaya olarak çıkış yaparak Büyükçiftlik sokak üzerinde Ferah Sokak'a girdim, Marmara Fakültesi Diş Hekimliği'ne gelmeden beyaz bir Hyundai Accent marka aracın yanında durdum, içerisinden inen iki şahıs kendisine 'Polis' diyerek kokart, rozet gösterip arabaya bindirdi."

NEVŞİN MENGÜ DE DUYURDU

Burak Mengü'nün Twitter'dan yaptığı paylaşımın ardından Gazeteci Nevşin Mengü kardeşinin gözaltına alınma iddiasıyla ilgili olarak "Bir grup polis olduğunu söyleyen kişi, gün ortasında bir avukatı alıp götürüyor. Tepki gelince tartaklayıp yol ortasında bırakıyor. Emniyetin içerisinde kanun tanımaz bir grup, bir yapı mı var?" açıklaması yaptı.

"ARAÇ İÇİNDE DARBEDİP DUDULLU'YA BIRAKTILAR"

Burak Mengü, Hürriyet'e yaptığı açıklamada Cihangir'deki evinden alındığını, tartaklandığını ve daha sonra Dudullu'ya bırakıldığını söyledi.

Konuyla ilgili polise şikayette bulunan Meng, polis kimliği gösteren kişilerce gözaltına alınmak üzere araca bindirildiğini ve Avrupa yakasından Anadolu yakasına götürüldüğünü, araç içerisinde darbedildikten sonra Ümraniye Dudullu'da bir adrese bırakıldığını söyledi. Oradan da toplu taşıma aracı ile döndüğünü iddia etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TOPLANDI

Sabah'ın haberine göre, İstanbul polisi tarafından yapılan soruşturmada kaçırıldığını söylediği gün Burak Mengü'nün saniye saniye kamera görüntüleri toplandı.

KAÇIRMA YA DA DARP YOK

Burak Mengü'nün o gün bir müvekkili ile buluştuğu, Ümraniye'ye gittiği ardından saat 19.00 sıralarında aynı kişi tarafından Levent'te bırakıldığı tespit edildi.

Herhangi bir kaçırma ya da darp görüntüsü tespit edilemezken, ifadesi alınan müvekkil H.K.T. de Burak Mengü'nün o gün kendisiyle birlikte olduğunu söyledi.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Burak Mengü'nün ise şikayetini geri çektiği belirtildi. Mengü'nün neden böyle bir yalan söylediği ise bilinmiyor.

YALANI POLİS ORTAYA ÇIKARDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul polisi, Burak Mengü'nün yalanını ortaya çıkardı. Neden böyle bir işe karıştığı henüz bilinmeyen avukat Burak Mengü'nün gözaltına alındığını iddia ettiği günün tüm kameraları incelendi.

KAMERA KAYITLARINDAN ADIM ADIM İZLENDİ

Kameralarda Cihangir'deki evinden çıkan Burak Mengü bir müvekkilinin aracına biniyor, oradan Anadolu yakasına geçiyor, daha sonra birlikte Zincirlikuyu'ya geliyor. Adım adım incelenen görüntülerde darbedilme ve boş araziye bırakılma iddiaları çelişince polis Mengü'nün yalan söylediğini anladı.

Bunun üzerine ifadesi alınan müvekkilde polisin yaptığı incelmeleri doğruladı. Genç avukatla bütün gün beraber olduklarını ileten müvekkil neden öyle bir şikayette bulunmuş anlamadım dedi. Aynı gün Burak Mengü şikâyetini geri çekti.

"SUÇ UYDURMAK"TAN İŞLEM YAPILDI

Polis, Mengü hakkında,”Suç uydurmaktan” işlem yaparak dosyayı savcılığa gönderdi.