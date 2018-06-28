Merak edilen soru: Muharrem İnce yarın cumaya gidecek mi

24 Haziran 2018'de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha zaferle çıkarken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adayı Muharrem İnce ise yüzde 30'luk oy oranıyla seçilemedi.

Pazar akşamı yarışı kaybeden İnce, Pazartesi günü kaybettiğini açıklamış ve Erdoğan'ı tebrik etmişti. Yarın ise Muharrem İnce'nin aday olmadan ilk cuması olacak.

PROPAGANDA SÜRECİNDE CAMİDE POZ VERDİ, CUMAYI DİLİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Adaylığı açıklandıktan sonra Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii'ne cuma namazına giden, mitingleri devam ederken de Karabük'te bir köy camisinde cuma namazı kılan Muharrem İnce, meydanlarda da "Ben beş vakit namaz kılıyorum falan değilim ama her gün Allah'a şükür, 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Saklı gizli bir şey değil ki bu. Seçim dönemi yaptığım bir iş de değil. Arada bir de sabah namazı kılarım" demişti.

YARIN DA CUMAYA GİDECEK Mİ

Şimdi ise gözler yarına çevrildi. Adaylık sürecinde İnce, sergilediği bu performansı "milletvekili" ve "cumhurbaşkanı adayı" unvanları olmadan da devam ettirebilecek mi? Ankara'da yarın öğle namazı 12.58, öğlen vaktinde Muharrem İnce nerede olacak merak konusu.

Muharrem İnce: Her gün Cuma namazı kılıyorum VİDEO



