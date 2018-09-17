Merakımıza ışık olan o soru: Neden

Astrofizikçi yazar Mario Livio farklı alanlarda çalışan sıra dışı bilim insanlarıyla söyleşi yaparak meraklarını irdeliyor. Neyi neden merak ettiğimizin peşine düşüyor. İnsanlık tarihinin en meraklı dâhilerinden Leonardo da Vinci ve Richard Feynman’ın hayatlarının derinlerine dalıyor. Merak konusuna merak duyan herkesin çok severek okuyacağı, müthiş keyifli ve doyurucu bir kitap!

(Mario Livio)

NEDEN

Beynimiz neyi merak edeceğini nasıl seçiyor?

Merakın farklı türleri var mı?

Çocuklar yetişkinlerden daha mı meraklı?

Merak duygumuz hangi evrimsel amaca hizmet ediyor?

Kanlı bir suç mahallinin ya da cayır cayır yanan bir binanın etrafında toplaşıyoruz?

Bir başkasının tek taraflı duyabildiğimiz telefon sohbeti, neden tamamını duyabildiğimiz bir sohbetten daha dikkat çekici?

Neden? Neden? Neden?

Neden bunca şeyin merakına düşmüşüz?

Ne çok soru var. İşte Livio, tüm bu sorulara bir ışık tutuyor. Evet, belki merak duygusu olan tek canlı değiliz; ama “Neden?” sorusunu soracak tek canlı türüyüz…

Şimdi arkanıza yaslanın ve meraklarınızın bir nebze de olsa sebebini bulun…

Neden?

Mario Livio

Altın Kitaplar

S.: 272

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Damla Karakuş

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