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Merakla beklenen Caddy TSI Türkiye'de

Volkswagen Ticari Araç, sınıfının en çok sahip olunmak istenen modeli Caddy’nin yeni TSI seçeneğini pazara sundu.

16.05.2017 - 15:07
  1. Haberler
  2. Otomobil

Merakla beklenen Caddy TSI Türkiye'de

Araç, 66 bin 900TL’lik fiyatıyla hem alırken, hem de kullanırken keyif veriyor.
Sınıfının en çok sahip olunmak istenen modeli Caddy, yeni TSI versiyonuyla model ailesini genişletiyor.

3 silindirli TSI motor 102 PS güç üretiyor ve 1500-3000 geniş devir aralığında 175 Nm'lik tork ile yüksek performans sağlıyor. 100 litrede 5.4 lt birleşik yakıt tüketim değeriyle ailenin dizel motorlu üyelerine yakın bir değere sahip model, alırken de kullanırken ekonomik olmasıyla öne çıkıyor.

CADDY'DE GÜVENLİK VE KONFOR STANDART

102 PS EU6 manuel şanzıman ile sunulan Yeni Caddy TSI'da Composition audio radyo, USB, AUX-IN ve SD kart girişi, klimatik klima, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, yükseklik-derinlik ayarlı servotronik, deri kaplı multi-fonksiyonel direksiyon ve yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu standart iç donanım ve konfor özellikleri olarak sunuluyor.

Merakla beklenen Caddy TSI Türkiye'de

Gövde rengi ön-arka tampon ve kapı kolları, gövde rengi ve elektrik kumandalı ısıtmalı yan aynaları, yükseklik ayarlı halojen farları, ön sis farları ve tek krom şeritli ön ızgara da standart donanıma dahil.

Caddy TSI modelinde, diğer Caddy modellerinde de bulunan ESP, ABS, ASR, EBC, BAS, İkincil çarpışma önleme asistanı ve Yorgunluk tespit sistemi gibi güvenlik özellikleri de standart olarak yer alıyor.

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