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Meraklı çocuklara özel hikayeler: Büyük Beyaz Tavşan

Michaël Escoffier’den sevgi, saygı, cesaret ve bir sürü sevimli tavşanla dolu bir yeni macera daha…

Özel İçerik | 04.07.2018 - 13:04..
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büyük beyaz tavşan

Türkçeye ilk çevrilen "İyi Kalpli Küçük Tavşan" kitabının ardından Fransız yazar, meraklı bir tavşanın başından geçen olayları çocuklarla buluşturuyor.

Meraklı çocuklara özel hikayeler: Büyük Beyaz Tavşan

(Michael Escoffier)

BÜYÜK BEYAZ TAVŞAN

Ormanda işler hiç de iyiye gitmiyor, havuçlar birer birer ortadan kayboluyordu. Tavşanlar panik içinde ne yapacaklarını bilemiyordu, derken büyük beyaz tavşan bir çözüm önerisiyle çıkageldi. Önce kara tavşanları göndereceklerdi ormandan, sonra da boz tavşanları.

Neyse ki iyi kalpli küçük tavşan bu işte bir tuhaflık olduğunu sezdi ve araştırmaya koyuldu.

Meraklı çocuklara özel hikayeler: Büyük Beyaz Tavşan

Büyük Beyaz Tavşan

Michael Escoffier

Yapı Kredi Yayınları

S.: 28

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