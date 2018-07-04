Meraklı çocuklara özel hikayeler: Büyük Beyaz Tavşan

Türkçeye ilk çevrilen "İyi Kalpli Küçük Tavşan" kitabının ardından Fransız yazar, meraklı bir tavşanın başından geçen olayları çocuklarla buluşturuyor.

(Michael Escoffier)

BÜYÜK BEYAZ TAVŞAN

Ormanda işler hiç de iyiye gitmiyor, havuçlar birer birer ortadan kayboluyordu. Tavşanlar panik içinde ne yapacaklarını bilemiyordu, derken büyük beyaz tavşan bir çözüm önerisiyle çıkageldi. Önce kara tavşanları göndereceklerdi ormandan, sonra da boz tavşanları.

Neyse ki iyi kalpli küçük tavşan bu işte bir tuhaflık olduğunu sezdi ve araştırmaya koyuldu.

Büyük Beyaz Tavşan

Michael Escoffier

Yapı Kredi Yayınları

S.: 28

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Damla Karakuş

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